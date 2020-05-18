2020-05-18T12:29:38+03:00
Экономика

Клиенты Райффайзенбанка могут инвестировать онлайн

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Клиенты Райффайзенбанка получили возможность совершать полный комплекс операций с инвестиционными продуктами управляющей компании «Райффайзен Капитал» онлайн, без визитов в отделение банка. Дистанционный сервис управления паевыми инвестиционными фондами (ПИФ) и стратегиями доверительного управления (ДУ) доступен благодаря технологии Sign Everywhere. Аналогичная услуга доступна для открытия ИИС (индивидуального инвестиционного счёта).

Чтобы приобрести паи фондов, клиент Райффайзенбанка может подать заявку на консультацию на сайте банка или связаться со своим менеджером. Когда менеджер подготовит и направит документы на подписание, клиент получит push-уведомление и сможет поставить свою цифровую подпись одним кликом в разделе «обмен документами». Оплата паев ПИФ производится по QR-коду.

«Мы стремимся автоматизировать все процессы, чтобы обеспечить клиентам лучший пользовательский опыт, – подчеркнул Виталий Лавринец, руководитель управления розничных цифровых платформ Райффайзенбанка. – Теперь клиенты могут начать инвестировать в любое время, не посещая отделения банка, а технология Sign Everywhere делает процедуру открытия счёта максимально простой и удобной».

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