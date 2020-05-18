Губернатор Красноярского края вылетел в Северо-Енисейский район

18 Май 2020 2020-05-18T09:26:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Губернатор Красноярского края Александр Усс вылетел спецбортом в Северо-Енисейский район. Он проведет там расширенное заседание оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории края. Вместе с ним направились члены правительства, помощники и специалисты, чтобы оценить ситуацию на месте и разработать план дальнейших действий.

Напомним, что по поручению губернатора в поселке Еруде уже развернут мобильный госпиталь на 420 мест. Также из резервного фонда правительства региона выделено средства для полевого лагеря на 180 человек. Свою помощь предложило и Министерство обороны: в Северо-Енисейский район направляется специализированная техника, военные врачи, специалисты и оборудование для военного госпиталя на 100 мест и мобильного обсерватора на 1000 мест.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На борьбу с коронавирусом в Красноярский край направили армию.

Ситуация в поселке Еруда в Северо-Енисейском районе Красноярского края требует активных действий: по последним данным количество зараженных коронавирусом вахтовиков перевалило за 300. Эпидемиологи и медики работают там без выходных и перерыва. Вертолетами туда везут медицинское оборудование и все новые бригады врачей. Добровольцы в белых халатах, точнее в белых скафандрах, включаются в процесс буквально с борта вертолета (подробнее).

На месте глава региона проведет расширенное заседание оперативного штаба. Фото: официальный Инстаграм губернатора

ИСТОЧНИК KP.RU