Красноярцы сообщают об извращенце на острове Татышев

18 Май 2020 2020-05-18T09:06:48+03:00

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«На острове Татышев ходит мужчина, увидев девушек, проходит, потом возвращается в трусах и в кустиках делает [свое дело]. Проходит голым и уходит. Будьте бдительны». Такое сообщение появилось на днях в «Яндекс.Районе». Его написала женщина, которая, по-видимому, отдыхала с семьей на острове и стала очевидицей такого вот события.

Пост получил около сотни откликов, в том числе шутливых. Как выяснилось, эксгибициониста видели и другие красноярцы. Но шутки-шутками, а большинству горожан, как оказалось, такие эксцентричные выходки в целом не нравятся. И столкнуться с ними не хотелось бы, особенно если рядом дети. Автору поста посоветовали в подобных ситуациях вызвать полицию, такие действия мужчины подпадают под статью «Хулиганство». Можно сфотографировать в качестве доказательства, но выкладывать такое фото куда-либо нельзя, только – для полиции.

Добавим, что в прошлые годы горожане не раз сообщали, что на острове существует негласный нудистский пляж, и советовали не располагаться на отдых в западной от моста части Татышева, среди кустарников.

ИСТОЧНИК KP.RU