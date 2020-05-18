В Красноярске начали комплектовать детские сады

18 Май 2020 2020-05-18T06:42:18+03:00

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В Красноярске с сегодняшнего дня, 18 мая, началось комплектование детских садов на новый учебный год. Информация появилась в официальной группе администрации города во ВКонтакте. В комплектовании текущего года будут участвовать дети, которые по состоянию на 1 сентября 2020 года достигнут возраста от 1,5 до 7 лет. Специалисты распределят около 13 тысячи мест. Завершить первый этап комплектования планируется в середине июня. Однако распределение мест на этом не закончится, оно завершится только к 1 сентября, сообщили в управлении образования города.

И несколько советов для родителей: новое положение своего ребенка в городе они увидят по окончания первого этапа распределения. Там будет указано, в какой детский сад его определили. Либо, если этого не произошло, то новое положение в очереди. В течение 10 дней после издания приказа о комплектовании родителям необходимо определиться, согласны ли они водить ребенка в предложенный садик. Если в течение этого времени родители не дадут ответ, ребёнка вернут обратно в очередь.

Если родители не согласны посещать детский сад, в котором ребёнку предложили место, приходить и писать отказ не нужно. Дошкольник вернется в очередь автоматически и продолжит участие в комплектовании.

Направление можно будет получить в детском саду, в котором ребёнку предоставлено место, после 1 июня. Дату и время получения направления нужно уточнить в дошкольном учреждении. Полный пакет документов для зачисления необходимо предоставить в детский сад в течение 60 календарных дней со дня получения, в противном случае документ будет аннулирован.

ИСТОЧНИК KP.RU