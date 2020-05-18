Красноярские «Столбы» откроют на днях, но это не точно

18 Май 2020 2020-05-18T06:08:16+03:00

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Территорию национального парка «Столбы» могут открыть уже на этой неделе, к выходным. На официальном сайте такой информации с утра понедельника пока нет, но она есть в неофициальной группе в соцсети, посвященном нацпарку. Там говорится, что дирекция «Столбов» уже направила запрос на имя губернатора края, требуется его согласование на снятие ограничительных мер с территории массового посещения людей, сообщает интернет-газета Newslab.ru. Так что это планы и надежды, но сбудутся ли они, зависит от региональных властей.

Закрыли национальный парк для туристов полтора месяца назад – с 1 апреля, по причине режима самоизоляции. А после инспекторы много раз ловили нарушителей, которые пытались прогуляться по пустым заповедным тропам, и выдворяли их за пределы.

Добавим, что ограничения постепенно снимаются: для красноярцев уже открыли остров Татышев и Центральный парк.

ИСТОЧНИК KP.RU