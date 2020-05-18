Летел на скорости 120 км/ч: в Красноярске ночью на Дубровинского насмерть сбили пешехода

18 Май 2020 2020-05-18T05:40:35+03:00

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В Красноярске минувшей ночью насмерть сбили пешехода. Трагедия произошла на улице Дубровинского, на пересечении с Сурикова. Судя по данным на камере уличного наблюдения – в 23 часа 03 минуты. Женщина-пешеход уже перешла по зебре первую половину дороги, когда заметила справа несущийся на нее автомобиль. Однако вместо того, чтобы остановиться на разделительной линии, она ускорилась и в последние секунды буквально бросилась под колеса машины.

Запись на уличной камере наблюдения сделана в черно-белом свете, поэтому можно поспорить о том, какой сигнал горел на светофоре. Однако очевидцы ДТП (они ехали в другом автомобиле) предоставили запись со своего видеорегистратора, там хорошо видно, что для водителей светофор горел зеленым, следовательно, для пешехода – красным.

Путем нехитрых математических расчетов удалось установить, что автомобиль, сбивший насмерть человека, мог лететь со скоростью 120 километров в час.

ИСТОЧНИК KP.RU