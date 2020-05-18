2020-05-18T04:41:35+03:00
Происшествия

В Хакасии на базе приема металлолома нашли мину

Оказалась учебной, но паники наделать успела
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Хакасии на базе приема металлолома нашли минуВ Хакасии на базе приема металлолома нашли минуФото: Мария ЛЕНЦ
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В Хакасии на базе приеме металлического лома нашли мину. Произошло это на минувшей неделе, 12 мая, в поселке Геологи (Саяногорск). Рабочие металлобазы разбирали лом, когда обнаружили подозрительный предмет, похожий на мину. Тут же сообщили в полицию, оттуда приехал целый наряд, а с ними взрывотехники Росгвардии.

Территорию оцепили, рабочих отвели подальше, затем взрывотехники осмотрели предмет и сообщили: это действительно мина, но она учебная и опасности не представляет. Тем не менее, сотрудников металлобазы поблагодарили за бдительность.

- Учебная осколочно-заградительная мина была изъята, полицейские устанавливают, как она могла попасть на пункт сдачи металлолома. Несколькими годами ранее такие находки уже были в Саяногорске. Предположительно, это имущество воинской части, которая ранее дислоцировалась в городе металлургов, - прокомментировали случившееся «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе республиканской полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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