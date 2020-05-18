2020-05-18T04:23:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Туве: очаг распространения выявили в Республиканской больнице №1

В той самой, где умерла женщина с ожогами
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Коронавирус в Туве: очаг распространения выявили в Республиканской больнице №1Коронавирус в Туве: очаг распространения выявили в Республиканской больнице №1Фото: Мария ЛЕНЦ
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Новый очаг распространения коронавируса выявили в соседнем регионе, в Туве. Это Республиканская больница №1. Та самая, где умерла 68-летняя женщина. Она поступила с тяжелейшими ожогами, затем у нее развилась пневмония и тест на COVID-19 показал положительный результат. Спасти пациентку не смогли, она скончалась.

- За последние сутки было выявлено новых 40 случаев заражения. Такой большой рост объясняется тем, что мы зафиксировали точечные очаги распространения инфекции. Это, прежде всего, республиканская больница №1, в которой находилась умершая женщина. С ней контактировал медицинский персонал, а медики, в свою очередь, с другими больными. Мы предприняли все меры для того, чтобы изолировать всех контактировавших, как больных, так и медицинских работников. При этом мы постарались обеспечить непрерывное функционирование нашей главной больницы в условиях карантина, - сообщил глава республики Шолбан Кара-оол.

ИСТОЧНИК KP.RU

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