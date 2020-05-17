Коронавирус в Туве: умер первый пациент с COVID-19
По информации минздрава Тувы, в регионе зарегистрирован первый летальный случай пациента с COVID-19. Всего с начала эпидемического периода на территории республики зафиксировано 299 официально подтвержденных случаев. За минувшие сутки плюс 30. Благополучно вылечились и выписаны 54 человека. Проведено 20 972 лабораторных исследований.
В реанимационных отделениях двух инфекционных госпиталей находятся 15 пациентов, все подключены к кислороду, подключенных к аппарату ИВЛ нет. Состояние остальных удовлетворительное.
К сожалению, лабораторные анализы показали положительный результат у 13 врачей, 23 медсестер и 8 сотрудников младшего персонала. Все они получают помощь от своих коллег. А в целом медики, которые заняты в инфекционных госпиталях, проживают либо в общежитии Республиканского медколледжа, либо в санатории «Серебрянка», либо в помещении Центра медицинской профилактики. Для обсервации используется гостиница и подготовлены помещения школы искусств.
ИСТОЧНИК KP.RU
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