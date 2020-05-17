17 Май 2020 2020-05-17T14:17:43+03:00

В Красноярском крае задержали пьяного подростка за рулем. Фото: ГИБДД края

Неприятность для владельца авто тянет на 30 тысяч рублей [видео]

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В Енисейском районе сотрудники ГИБДД задержали подростка, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Причем не просто праздношатающегося подростка – его обнаружили за рулем иномарки. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе ГИБДД края.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/779575" frameborder="0"></iframe> Красноярск, пьяный подросток за рулем. Видео ГИБДД.

Накануне ночью наряд ДПС патрулировал улицы села Верхнепашино, когда их внимание привлек автомобиль «Тойота». Остановили и обнаружили за рулем 16 летнего водителя с характерным запахом. Прибор показал содержание алкоголя в крови 0,45 мг/л.

Нарушитель пояснил, что машина принадлежит его родственнику. Правда, не уточняется, разрешил ли владелец или школьник без спросу взял покататься.

А вот и список санкций, который грозит за такие пьяные ночные катания:

- 30 тысяч рублей или административный арест за езду без прав и в состоянии алкогольного опьянения;

- 30 тысяч рублей родственнику за передачу управления автомобиля лицу без водительских прав;

- штраф родителям за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей.

ИСТОЧНИК KP.RU