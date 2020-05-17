В Красноярском крае задержали пьяного подростка за рулем
В Енисейском районе сотрудники ГИБДД задержали подростка, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Причем не просто праздношатающегося подростка – его обнаружили за рулем иномарки. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе ГИБДД края.
Красноярск, пьяный подросток за рулем. Видео ГИБДД.
Накануне ночью наряд ДПС патрулировал улицы села Верхнепашино, когда их внимание привлек автомобиль «Тойота». Остановили и обнаружили за рулем 16 летнего водителя с характерным запахом. Прибор показал содержание алкоголя в крови 0,45 мг/л.
Нарушитель пояснил, что машина принадлежит его родственнику. Правда, не уточняется, разрешил ли владелец или школьник без спросу взял покататься.
А вот и список санкций, который грозит за такие пьяные ночные катания:
- 30 тысяч рублей или административный арест за езду без прав и в состоянии алкогольного опьянения;
- 30 тысяч рублей родственнику за передачу управления автомобиля лицу без водительских прав;
- штраф родителям за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей.
ИСТОЧНИК KP.RU