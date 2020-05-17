В Красноярске для прогулок открыли Центральный парк

17 Май 2020 2020-05-17T12:27:12+03:00

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Хорошая новость для красноярцев – для посещения вновь открылся Центральный парк. Об этом администрация парка сообщила на своей странице в соцсети. Режим работы – с 11 до 22 часов, каждый день. Можно погулять с семьей, заняться спортом, съесть хот-дог или бургер, послушать музыку, полежать на лавочке. Парковые белки ждут своих меценатов с орешками и семечками (сырыми и несолеными).

Чтобы восполнить понесенные в период самоизоляции потери, красноярцам предлагают продажу безлимитных абонементов на аттракционы со скидкой. С открытой датой, то есть воспользоваться ими можно до 31 декабря 2020 года.

Администрация парка предупреждает: не нужно забывать о правилах безопасности. Посетителям советуют держать социальную дистанцию с другими людьми, соблюдать масочный режим (к тому же за нарушение можно получить крупный штраф). И лучше оставаться дома в случае плохого самочувствия и вызвать «скорую помощь».

ИСТОЧНИК KP.RU