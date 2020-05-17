2020-05-17T12:27:12+03:00
Общество

В Красноярске для прогулок открыли Центральный парк

Но маски носить обязательно
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Красноярске для прогулок открыли Центральный паркВ Красноярске для прогулок открыли Центральный паркФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Хорошая новость для красноярцев – для посещения вновь открылся Центральный парк. Об этом администрация парка сообщила на своей странице в соцсети. Режим работы – с 11 до 22 часов, каждый день. Можно погулять с семьей, заняться спортом, съесть хот-дог или бургер, послушать музыку, полежать на лавочке. Парковые белки ждут своих меценатов с орешками и семечками (сырыми и несолеными).

Чтобы восполнить понесенные в период самоизоляции потери, красноярцам предлагают продажу безлимитных абонементов на аттракционы со скидкой. С открытой датой, то есть воспользоваться ими можно до 31 декабря 2020 года.

Администрация парка предупреждает: не нужно забывать о правилах безопасности. Посетителям советуют держать социальную дистанцию с другими людьми, соблюдать масочный режим (к тому же за нарушение можно получить крупный штраф). И лучше оставаться дома в случае плохого самочувствия и вызвать «скорую помощь».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Красноярске для прогулок открыли Центральный парк
В Красноярске в общежитии Сибирского федерального университета нашли коронавирус
Красноярская краевая больница направила в Северо-Енисейский район еще 14 своих медиков
В Красноярске снимают с карантина общежитие на Краснопресненской
В Хакасии на знаменитых озерах Шира, Беле и Баланкуль запретили кататься на гидроциклах
В Норильске задержали девушку с двумя 5-тысячным фальшивками
В Красноярском крае разворачивают полевой госпиталь на 420 человек для зараженных коронавирусом
Количество зараженных коронавирусом в Красноярске и крае на 16 мая 2020 года: заболел еще 61 человек, умерли двое
В Красноярске появится шесть новых арт-объектов
В Красноярске прибывшего с Гоа пассажира отправили в обсерватор принудительно
Красноярцы сегодня «пойдут» на «Ночь музеев-2020»
Трое туристов пропали на горе Борус в Красноярском крае
Расширен перечень выплат специалистам, работающим с COVID-19 в Красноярском крае
Перед работой вахтовиков в Красноярском крае ждет самоизоляция
Колония в Красноярске изолирована из-за признаков ОРВИ у сотрудников
Новые пункты проката спортинвентаря появятся в Татышев-парке
В Красноярске пассажиров перестанут пускать в автобусы без масок
Александр Усс: «Надеюсь, на следующей неделе очаг COVID-19 в поселке вахтовиков будет локализован»
«Обнимает лапками врача»: бельчонка с травмой головы спасают в Красноярске
Красноярские энергетики помогают краевым госпиталям, работающим с пациентами с СОVID-19