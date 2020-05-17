2020-05-17T10:53:37+03:00
Коронавирус Covid-19

В Красноярске в общежитии Сибирского федерального университета нашли коронавирус

В семье сотрудников СФУ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске в общежитии Сибирского федерального университета нашли коронавирусВ Красноярске в общежитии Сибирского федерального университета нашли коронавирусФото: Мария ЛЕНЦ
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В общежитии Сибирского федерального университета, который находится на улице Борисова, подтверждены случаи заражения коронавирусом. Официальную информацию опубликовала пресс-служба университета, чтобы предотвратить возможную дезинформацию.

- Уважаемые сотрудники, преподаватели и студенты! В семье наших сотрудников подтверждена коронавирусная инфекция. Сообщаем об этом в инициативном порядке, чтобы вы были информированы, берегли себя и не нарушали режим самоизоляции.

Семья, у членов которой подтверждены положительные тесты на COVID-19, проживает в 11-м общежитии (улица Борисова, 22). Это служебное общежитие, в нем живут сотрудники и их родственники, либо люди, ранее проработавшие в университете более 10 лет и сохранившие право проживания. В общежитии проведена дезинфекция и усилен контроль за мобильностью жильцов.

Это уже второй случай заболевания в университетском коллективе. Ранее сообщалось о преподавателе, живущем в 4-м общежитии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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