В Красноярске снимают с карантина общежитие на Краснопресненской

17 Май 2020 2020-05-17T07:18:05+03:00

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В Красноярске снимают с карантина общежитие на улице Краснопресненской, 31 (поселок Цементников). Соответствующее постановление подписал и.о. главы города Владислав Логинов. Оно уже опубликовано на официальном сайте города, так что можно ознакомиться.

Здание было закрыто на карантин с 1 мая, после того, как подтвердились 19 случаев коронавируса среди его жильцов. 15 человек были госпитализированы, 4 находились на амбулаторном лечении. Добавим, что здание двухэтажное, коридорного типа, 19 комнат. Прописаны 60 человек, по факту живут 42.

Чтобы не допустить распространения инфекции за пределами общежития, решено было запретить людям выходить из своих квартир. Срок – не менее 14 дней с последнего зафиксированного случая заражения. Коридоры здания за это время продезинфицировали. Ограничительные меры и с общежития, и с придомовой территории снимаются с понедельника 18 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU