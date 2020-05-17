В Хакасии на знаменитых озерах Шира, Беле и Баланкуль запретили кататься на гидроциклах

17 Май 2020 2020-05-17T05:54:53+03:00

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В Хакасии запретили отдыхающим кататься на моторных маломерных судах на знаменитых озерах Шира, Беле и Баланкуль. К таким относятся катера, мотолодки и гидроциклы. Период запрета – с 15 мая по 15 сентября. Решение было принято правительством республики и действует уже не первых год.

Причины такого запрета очевидны. Летом на озерах Хакасии всегда резкий наплыв отдыхающих, многие привозят с собой моторные лодки, катера или гидроциклы. Обилие моторной гидротехники в районе пляжей существенно увеличивает опасность для отдыхающих, а выхлоп двигателей и горюче-смазочные вещества попадают в воду и губят экологию уникальных озер.

Так что госинспекторы по маломерным судам советуют оставить свою технику дома и не надеяться на то, что «а вдруг не заметят». Если не заметят, то обязательно услышат. И тогда штраф составит до 2000 рублей. Хотя если очень хочется почувствовать себя капитаном дальнего плавания, есть способ сделать это: на безопасной для экологии и окружающих бесшумной резиновой лодке с веслами.

ИСТОЧНИК KP.RU