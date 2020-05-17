В Норильске задержали девушку с двумя 5-тысячным фальшивками

17 Май 2020 2020-05-17T05:15:54+03:00

А осудили за это ее парня [видео]

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В Норильске задержали девушку с двумя 5-тысячными фальшивыми купюрами. Но под суд пошел другой человек. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевой полиции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/779542" frameborder="0"></iframe> Фальшивая купюра в Норильске, видео МВД по краю.

В ноябре прошлого года в дежурную часть Норильска позвонила администратор одной из аптек и сообщила, что посетительница попыталась рассчитаться на кассе за товар подозрительной банкнотой номиналом в 5 тысяч рублей.

На место прибыли сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции. 20-летнюю девушку задержали, всего при ней было 2 подозрительные купюры. Экспертиза подтвердила, что обе – поддельные.

Перепуганная девушка призналась, что деньги ей дал ее 29-летнй знакомый и попросил купить на них что-нибудь по мелочам, то есть разменять. При обыске у молодого человека изъяли ноутбук и 2 телефона. На суде он признал свою вину полностью, за что и получил 3 года лишения свободы с испытательным сроком еще 3 года.

ИСТОЧНИК KP.RU