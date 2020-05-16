Количество зараженных коронавирусом в Красноярске и крае на 16 мая 2020 года: заболел еще 61 человек, умерли двое

16 Май 2020 2020-05-16T11:23:59+03:00

Когда погода прекрасна и так хочется кофе, все же важно не забывать о главном, о безопасности. Фото: Мария ЛЕНЦ

Рассказываем о количестве зараженных коронавирусом в Красноярске и крае на 16 мая

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По информации оперативного штаба на 16 мая, за все время пандемии в Красноярском крае 1651 подтвержденный диагноз (+61 за сутки).

531 человек выздоровели (+31 за сутки), 18 человек умерли (+2 за сутки).

Темп прироста за сутки – 3,8%. Проведено тестов на коронавирус всего 125 850, за последние сутки - 5022.

Под наблюдением 1171 человек (+91 новых за сутки). Снято с наблюдения за последние сутки 108 человек.

Уже второй месяц сводки о заболевших идут со знаком +. Растет количество тестов, растет число заболевших. Настроение у людей меняется от "ужас, как страшно" до "ничего страшного". Люди то сидят дома, то внезапно выходят на улицу толпами. Меры ужесточаются с одновременными послаблениями. Сейчас, например, введен обязательный масочный режим. Красноярцы обсуждают в социальных сетях, в какие магазины пускают без масок, а в какие - нет.

Напомним, круглосуточная горячая линия по вопросам противодействия коронавирусной инфекции - 8 800 100 56 53.

ИСТОЧНИК KP.RU