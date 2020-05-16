Количество зараженных коронавирусом в Красноярске и крае на 16 мая 2020 года: заболел еще 61 человек, умерли двое
По информации оперативного штаба на 16 мая, за все время пандемии в Красноярском крае 1651 подтвержденный диагноз (+61 за сутки).
531 человек выздоровели (+31 за сутки), 18 человек умерли (+2 за сутки).
Темп прироста за сутки – 3,8%. Проведено тестов на коронавирус всего 125 850, за последние сутки - 5022.
Под наблюдением 1171 человек (+91 новых за сутки). Снято с наблюдения за последние сутки 108 человек.
Уже второй месяц сводки о заболевших идут со знаком +. Растет количество тестов, растет число заболевших. Настроение у людей меняется от "ужас, как страшно" до "ничего страшного". Люди то сидят дома, то внезапно выходят на улицу толпами. Меры ужесточаются с одновременными послаблениями. Сейчас, например, введен обязательный масочный режим. Красноярцы обсуждают в социальных сетях, в какие магазины пускают без масок, а в какие - нет.
Напомним, круглосуточная горячая линия по вопросам противодействия коронавирусной инфекции - 8 800 100 56 53.
ИСТОЧНИК KP.RU
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