2020-05-16T11:23:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Красноярске и крае на 16 мая 2020 года: заболел еще 61 человек, умерли двое

Рассказываем о количестве зараженных коронавирусом в Красноярске и крае на 16 мая
Татьяна РЯБИНИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Когда погода прекрасна и так хочется кофе, все же важно не забывать о главном, о безопасности.Когда погода прекрасна и так хочется кофе, все же важно не забывать о главном, о безопасности.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

По информации оперативного штаба на 16 мая, за все время пандемии в Красноярском крае 1651 подтвержденный диагноз (+61 за сутки).

531 человек выздоровели (+31 за сутки), 18 человек умерли (+2 за сутки).

Темп прироста за сутки – 3,8%. Проведено тестов на коронавирус всего 125 850, за последние сутки - 5022.

Под наблюдением 1171 человек (+91 новых за сутки). Снято с наблюдения за последние сутки 108 человек.

Уже второй месяц сводки о заболевших идут со знаком +. Растет количество тестов, растет число заболевших. Настроение у людей меняется от "ужас, как страшно" до "ничего страшного". Люди то сидят дома, то внезапно выходят на улицу толпами. Меры ужесточаются с одновременными послаблениями. Сейчас, например, введен обязательный масочный режим. Красноярцы обсуждают в социальных сетях, в какие магазины пускают без масок, а в какие - нет.

Напомним, круглосуточная горячая линия по вопросам противодействия коронавирусной инфекции - 8 800 100 56 53.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Красноярске-2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Количество зараженных коронавирусом в Красноярске и крае на 16 мая 2020 года: заболел еще 61 человек, умерли двое
В Красноярске появится шесть новых арт-объектов
В Красноярске прибывшего с Гоа пассажира отправили в обсерватор принудительно
Красноярцы сегодня «пойдут» на «Ночь музеев-2020»
Трое туристов пропали на горе Борус в Красноярском крае
Расширен перечень выплат специалистам, работающим с COVID-19 в Красноярском крае
Перед работой вахтовиков в Красноярском крае ждет самоизоляция
Колония в Красноярске изолирована из-за признаков ОРВИ у сотрудников
Новые пункты проката спортинвентаря появятся в Татышев-парке
В Красноярске пассажиров перестанут пускать в автобусы без масок
Александр Усс: «Надеюсь, на следующей неделе очаг COVID-19 в поселке вахтовиков будет локализован»
«Обнимает лапками врача»: бельчонка с травмой головы спасают в Красноярске
Красноярские энергетики помогают краевым госпиталям, работающим с пациентами с СОVID-19