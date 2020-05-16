В Красноярске появится шесть новых арт-объектов

16 Май 2020 2020-05-16T09:41:08+03:00

Для некоторых места еще не выбраны

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В этом году молодые архитекторы, дизайнеры городской среды и художники представили на конкурс социальных проектов по оформлению городских пространств «ИСКРА» 29 проектов. Для реализации жюри выбрало шесть. Победители получат субсидии на реализацию своих идей.

Новые арт-объекты появятся уже в этом году в сквере имени Г.В. Юдина, Предмостной площади, на улицах Красноярска.

Два из шести проектов – скамьи под названием «Скамья – бесконечность» и «Изгиб времени». Также есть клумба под названием «Времена года».

Некоторые арт-объекты привязаны к месту, например, «Торгашинский хребет», для некоторых это место еще предстоит найти.

Напомним, конкурс «ИСКРА» проходит в Красноярске с 2014 года. За 6 лет было установлено 40 арт-объектов. Большинство стали украшением скверов, улиц, и сохранить их поможет только одно: бережное отношение горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU