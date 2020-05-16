2020-05-16T09:41:08+03:00
Звезды

В Красноярске появится шесть новых арт-объектов

Для некоторых места еще не выбраны
Татьяна РЯБИНИНА
Поделиться:
Скамья "Изгиб времени". Фото сайта администрации Красноярска.Скамья "Изгиб времени". Фото сайта администрации Красноярска.
Изменить размер текста:

В этом году молодые архитекторы, дизайнеры городской среды и художники представили на конкурс социальных проектов по оформлению городских пространств «ИСКРА» 29 проектов. Для реализации жюри выбрало шесть. Победители получат субсидии на реализацию своих идей.

Новые арт-объекты появятся уже в этом году в сквере имени Г.В. Юдина, Предмостной площади, на улицах Красноярска.

Два из шести проектов – скамьи под названием «Скамья – бесконечность» и «Изгиб времени». Также есть клумба под названием «Времена года».

Некоторые арт-объекты привязаны к месту, например, «Торгашинский хребет», для некоторых это место еще предстоит найти.

Напомним, конкурс «ИСКРА» проходит в Красноярске с 2014 года. За 6 лет было установлено 40 арт-объектов. Большинство стали украшением скверов, улиц, и сохранить их поможет только одно: бережное отношение горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Красноярске появится шесть новых арт-объектов
В Красноярске прибывшего с Гоа пассажира отправили в обсерватор принудительно
Красноярцы сегодня «пойдут» на «Ночь музеев-2020»
Трое туристов пропали на горе Борус в Красноярском крае
Расширен перечень выплат специалистам, работающим с COVID-19 в Красноярском крае
Перед работой вахтовиков в Красноярском крае ждет самоизоляция
Колония в Красноярске изолирована из-за признаков ОРВИ у сотрудников
Новые пункты проката спортинвентаря появятся в Татышев-парке
В Красноярске пассажиров перестанут пускать в автобусы без масок
Александр Усс: «Надеюсь, на следующей неделе очаг COVID-19 в поселке вахтовиков будет локализован»
«Обнимает лапками врача»: бельчонка с травмой головы спасают в Красноярске
Красноярские энергетики помогают краевым госпиталям, работающим с пациентами с СОVID-19