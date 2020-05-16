2020-05-16T09:28:34+03:00
Коронавирус Covid-19

В Красноярске прибывшего с Гоа пассажира отправили в обсерватор принудительно

Решение вынес Емельяновский районный суд
Татьяна РЯБИНИНА
Поделиться:
Для пассажиров из Гоа был организован отдельный коридор, на каждом шагу их сопровождали полицейские.Для пассажиров из Гоа был организован отдельный коридор, на каждом шагу их сопровождали полицейские.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В красноярском аэропорту приняли 17-й по счету вывозной рейс с туристами. Он привез россиян из Индии, подробности здесь.

На борту было 290 пассажиров, большинство полетят дальше, внутренними рейсами. В числе туристов было всего 13 красноярцев. Все они отправились домой, где проведут положенные две недели изоляции.

Еще 12 пассажиров из разных сибирских городов, и их судьба сложилась по-разному. Три туриста из Кемеровской области спецтранспортом отправились к месту проживания.

9 пассажиров из Иркутска, Томска и Новосибирска направили в обсерватор. Один из них пассажиров попытался отказаться от добровольной изоляции, но этот номер не прошел. Выездное заседание Емельяновского районного суда вынесло решение о принудительной изоляции.

Напомним, что красноярцы, прибывшие из-за рубежа во время пандемии коронавируса в другие города, тоже проводили 14 дней в обсерваторах - такая практика введена для предотвращения распространения инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Красноярске-2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Красноярске появится шесть новых арт-объектов
В Красноярске прибывшего с Гоа пассажира отправили в обсерватор принудительно
Красноярцы сегодня «пойдут» на «Ночь музеев-2020»
Трое туристов пропали на горе Борус в Красноярском крае
Расширен перечень выплат специалистам, работающим с COVID-19 в Красноярском крае
Перед работой вахтовиков в Красноярском крае ждет самоизоляция
Колония в Красноярске изолирована из-за признаков ОРВИ у сотрудников
Новые пункты проката спортинвентаря появятся в Татышев-парке
В Красноярске пассажиров перестанут пускать в автобусы без масок
Александр Усс: «Надеюсь, на следующей неделе очаг COVID-19 в поселке вахтовиков будет локализован»
«Обнимает лапками врача»: бельчонка с травмой головы спасают в Красноярске
Красноярские энергетики помогают краевым госпиталям, работающим с пациентами с СОVID-19