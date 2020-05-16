В Красноярске прибывшего с Гоа пассажира отправили в обсерватор принудительно

16 Май 2020 2020-05-16T09:28:34+03:00

Для пассажиров из Гоа был организован отдельный коридор, на каждом шагу их сопровождали полицейские. Фото: Мария ЛЕНЦ

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В красноярском аэропорту приняли 17-й по счету вывозной рейс с туристами. Он привез россиян из Индии, подробности здесь.

На борту было 290 пассажиров, большинство полетят дальше, внутренними рейсами. В числе туристов было всего 13 красноярцев. Все они отправились домой, где проведут положенные две недели изоляции.

Еще 12 пассажиров из разных сибирских городов, и их судьба сложилась по-разному. Три туриста из Кемеровской области спецтранспортом отправились к месту проживания.

9 пассажиров из Иркутска, Томска и Новосибирска направили в обсерватор. Один из них пассажиров попытался отказаться от добровольной изоляции, но этот номер не прошел. Выездное заседание Емельяновского районного суда вынесло решение о принудительной изоляции.

Напомним, что красноярцы, прибывшие из-за рубежа во время пандемии коронавируса в другие города, тоже проводили 14 дней в обсерваторах - такая практика введена для предотвращения распространения инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU