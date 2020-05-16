Красноярцы сегодня «пойдут» на «Ночь музеев-2020»

16 Май 2020 2020-05-16T06:22:49+03:00

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Ежегодная всероссийская акция «Ночь музеев» проходит 16 мая, к ней готовятся все: музеи придумывают программу, посетители выбирают, куда и зачем отправиться. Все то же самое будет и в этом году, только встреча состоится на онлайн-площадках: на страницах музеев ВКонтакте, Инстаграм или Фейсбуке.

Краеведческий музей

18.00 и 21 00 — Байки из Скайпа: чтение археологических баек «Тайны сибирских усыпальниц» (14+)

Вы услышите 5 археологических баек, из которых одна — чистый вымысел. Ваша задача отличить правду от вымысла.

18.30 — Музыкальная программа «Символы и звуки» (6+)

Ученики детской музыкальной школы № 2 сыграют мелодии и исполнят песни из российских мульт- и кинофильмов. Концерт пройдет на странице «Ночь музеев «Знаки и символы» во ВКонтакте.

19.00 — Интерактивное занятие по народной игрушке «Глиняная сказка» (5+)

Вы познакомитесь с Дымковской игрушкой и ее историей. А затем раскрасите трафарет в ее стиле, став создателем народной игрушки. Для занятия вам понадобятся краски, мелки, цветные карандаши, фломастеры (на выбор) и распечатанный трафарет.

Занятие пройдет в прямом эфире Инстаграма музея.

19.30 — Лекция по археологии «Символы древних народов Минусинской котловины» (14+)

В лекции речь пойдет о древностях Железного века, элементах материальной и духовной культуры таштыкцев, особенностях погребальной культуры, о владениях Хягас и наместнике гуннов и о знаменитой резиденции, обнаруженной в 1940 году недалеко от Абакана.

Стрим пройдет на YouTube-канале музея с кандидатом исторических наук, заведующим отделом археологии и этнографии краеведческого музея Николаем Поликарповичем Макаровым.

Музейный центр «Площадь Мира»

Музейная ночь «Продаем глаза» пройдет в социальных сетях музея с 20:00.

Сотрудники музейного центра «Площадь Мира» на несколько часов станут вашими проводниками в музее – экскурсовод, электрик, арт-директор, художники, монтажники и другие станут вашими глазами и руками.

Ночь будет разбита на сеансы, во время которых посетители будут управлять сотрудниками.

Всего будет 8 «проводников» с ограниченным числом сеансов. Есть 2 варианта «посещения» музея. В первом случае, если посетитель хочет управлять сотрудником музея, диктовать ему, куда идти и что делать, нужно выбрать сеанс с проводником и приобрести билет на конкретное время (стоимость – 50 рублей). Если же человек хочет остаться зрителем, достаточно подключиться к прямым трансляциям и наблюдать за происходящим: в группе музея «ВКонтакте» и на странице музея в Instagram.

Музей-усадьба им. В.И. Сурикова

Акция «Время эфира» на страницах в социальных сетях стартует в 19:00.

Сотрудники музея расскажут об интересных гостях и забавных случаях, которые случались во время экскурсий. В 20:00 - прямой эфир с актрисой, радиоведущей и преподавателем актерского мастерства и сценической речи Татьяной Паниной, посвященный сторителлингу.

В 21:30 - музыка, в 22:00 - показ аэросъемки сквера Сурикова.

Музей «Мемориал Победы»

Онлайн-программа начнется в 16:00 на странице ВКонтакте. В программе дистанционная экскурсия-лекция «Символы в архитектуре», в которой специалисты расскажут о символизме «Мемориала Победы» как архитектурного произведения, а также видео-рассказ о главном символе Победы – Георгиевской ленточке. В 19:00 состоится розыгрыш печатного издания музея: календаря «Красноярск во имя Победы 1941-1945». В 21:00 состотится презентация новой экспозиции музея, которую сотрудники специально подготовили к 75-летию Великой Победы.

Музей художника Бориса Ряузова

В 18:00 - прямое включения из залов музея и экскурсия по выставке «Агит-фарфор». В 19:00 - видео-экскурсия по выставке «Красноярск – любимый город Ряузова». В 20:00 - дискуссия «Искусство на злобу дня» с презентацией виртуальной ковид-арт-коллекции.

Арт-галерее «13А»

В 18:00 - обзорная лекция о творчестве красноярского художника-графика Василия Бусыгина, В 20:30 - «Эстамп наглядно» о графической печати в домашних условиях.

ИСТОЧНИК KP.RU