Трое туристов пропали на горе Борус в Красноярском крае
На горе Борус в Шушенском районе Красноярского края (это в 140 километрах от Абакана) пропали трое туристов. О ЧП сообщает информагентство «Хакасия» со ссылкой на собственный источник.
Говорят, детей среди заблудившихся нет, все взрослые. На поиски выдвинулись участники поискового отряда «Борус», четыре человека. «Комсомольская правда – Красноярск» следит за развитием ситуации.
Напомним, гора Борус – настоящая Мекка для туристов. Там есть маршруты для новичков с начальной подготовкой, но существуют и действительно опасные участки, говорят спасатели.
Тем не менее гора Борус каждый год привлекает множество туристов. И плохо подготовленные могут попасть в беду. Так, известен случай, когда на горе потерялся 12-летний мальчик, найти его удалось только через 12 часов.
ИСТОЧНИК KP.RU