2020-05-15T19:41:41+03:00
Происшествия

Трое туристов пропали на горе Борус в Красноярском крае

Их ищут волонтеры
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Трое туристов пропали на горе Борус в Красноярском крае. Фото: паблик "Борус. Туризм", соцсети.Трое туристов пропали на горе Борус в Красноярском крае. Фото: паблик "Борус. Туризм", соцсети.
Изменить размер текста:

На горе Борус в Шушенском районе Красноярского края (это в 140 километрах от Абакана) пропали трое туристов. О ЧП сообщает информагентство «Хакасия» со ссылкой на собственный источник.

Говорят, детей среди заблудившихся нет, все взрослые. На поиски выдвинулись участники поискового отряда «Борус», четыре человека. «Комсомольская правда – Красноярск» следит за развитием ситуации.

Напомним, гора Борус – настоящая Мекка для туристов. Там есть маршруты для новичков с начальной подготовкой, но существуют и действительно опасные участки, говорят спасатели.

Тем не менее гора Борус каждый год привлекает множество туристов. И плохо подготовленные могут попасть в беду. Так, известен случай, когда на горе потерялся 12-летний мальчик, найти его удалось только через 12 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Трое туристов пропали на горе Борус в Красноярском крае
Расширен перечень выплат специалистам, работающим с COVID-19 в Красноярском крае
Перед работой вахтовиков в Красноярском крае ждет самоизоляция
Колония в Красноярске изолирована из-за признаков ОРВИ у сотрудников
Новые пункты проката спортинвентаря появятся в Татышев-парке
В Красноярске пассажиров перестанут пускать в автобусы без масок
Александр Усс: «Надеюсь, на следующей неделе очаг COVID-19 в поселке вахтовиков будет локализован»
«Обнимает лапками врача»: бельчонка с травмой головы спасают в Красноярске
Красноярские энергетики помогают краевым госпиталям, работающим с пациентами с СОVID-19
На Татышеве обновят сеть пунктов проката спортинвентаря
ВТБ предупреждает о мошенничестве с возвратом авиабилетов
Культовый источник закрыли в Красноярском крае из-за коронавируса
Сказала маме, ночует у подруги. 14-летнюю школьницу в Хакасии растлил взрослый
Красноярцам рассказали о режиме работы речных фонтанов на Енисее
Богучанская ГЭС в первом квартале 2020 года увеличила выплату налогов
ВТБ увеличивает начисления на остаток по счету для пенсионеров
Нарушитель режима самоизоляции в Красноярске оказался преступником в розыске
Определен подрядчик строительства новых развязок в Николаевке
Вслед за Красноярским краем режим самоизоляции продлили в Туве и Хакасии
Живущие в больницах красноярские врачи стали вести хроники коронавируса
В выходные в Красноярск вернется тепло
В Красноярске дополнительные выплаты уже получили сотрудники станции скорой помощи
За рукоприкладство ответил: житель Красноярского края заплатил 80 тысяч рублей избитым соседям
Украденного под Красноярском 1,5-годовалого ребенка нашли и вернули матери
В Красноярске парень проглотил наркотики, только бы не попасться полиции
Министр образования Красноярского края прокомментировала фейковую информацию о переходе на дистанционное обучение на постоянной основе
В Хакасии пьяный дебошир ударил полицейского, приехавшего по вызову на бытовой конфликт
Чтобы спилить дерево в Красноярске, придется получить разрешение
Банк УРАЛСИБ продлевает до 30 июня обслуживание карт с закончившимся сроком действия