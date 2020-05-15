Трое туристов пропали на горе Борус в Красноярском крае

15 Май 2020 2020-05-15T19:41:41+03:00

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На горе Борус в Шушенском районе Красноярского края (это в 140 километрах от Абакана) пропали трое туристов. О ЧП сообщает информагентство «Хакасия» со ссылкой на собственный источник.

Говорят, детей среди заблудившихся нет, все взрослые. На поиски выдвинулись участники поискового отряда «Борус», четыре человека. «Комсомольская правда – Красноярск» следит за развитием ситуации.

Напомним, гора Борус – настоящая Мекка для туристов. Там есть маршруты для новичков с начальной подготовкой, но существуют и действительно опасные участки, говорят спасатели.

Тем не менее гора Борус каждый год привлекает множество туристов. И плохо подготовленные могут попасть в беду. Так, известен случай, когда на горе потерялся 12-летний мальчик, найти его удалось только через 12 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU