Расширен перечень выплат специалистам, работающим с COVID-19 в Красноярском крае

15 Май 2020 2020-05-15T16:46:01+03:00

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В Красноярском крае расширят перечень выплат специалистам, работающим с коронавирусом. Это была инициатива медиков, и ее подержал глава региона Александр Усс.

Напомним, за апрель дополнительные выплаты получили 2015 сотрудников из 56 госпиталей. После этого минздрав вместе с экспертами провел мониторинг ситуации. И как итог – было предложено внести в существующие положения некоторые изменения.

В пятницу, 15 мая, губернатор края Александр Усс поручил оформить правки. Итак, что еще предлагается сделать?

- Федеральные выплаты начисляются в зависимости от фактически отработанного времени (за смену). А в крае они будут осуществляться в полном объеме.

- Выплаты будут обеспечены не только тем, кто работает с COVID-19, но и взаимодействующим с пациентами, у которых подозревают заболевание.

- Будут выплачивать медработникам, находящимся на вынужденном карантине из-за контакта с зараженным.

ВАЖНО

Ожидается пересчет апрельских доплат – с учетом новых изменений. Доначисления обещают провести до конца мая.

Напомним, дополнительные выплаты из федерального и краевого бюджетов планируются на три месяца. Продление будет зависеть от ситуации с COVID-19 в стране.

Горячая линия по вопросам оплаты труда в минздраве: + 7 (391) 222-03-27, 8-800-100-5653.

ИСТОЧНИК KP.RU