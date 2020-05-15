2020-05-15T16:46:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Расширен перечень выплат специалистам, работающим с COVID-19 в Красноярском крае

Что изменится?
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Расширен перечень выплат специалистам, работающим с COVID-19 в Красноярском крае.Расширен перечень выплат специалистам, работающим с COVID-19 в Красноярском крае.Фото: Ася ЖУКОВА
Изменить размер текста:

В Красноярском крае расширят перечень выплат специалистам, работающим с коронавирусом. Это была инициатива медиков, и ее подержал глава региона Александр Усс.

Напомним, за апрель дополнительные выплаты получили 2015 сотрудников из 56 госпиталей. После этого минздрав вместе с экспертами провел мониторинг ситуации. И как итог – было предложено внести в существующие положения некоторые изменения.

В пятницу, 15 мая, губернатор края Александр Усс поручил оформить правки. Итак, что еще предлагается сделать?

- Федеральные выплаты начисляются в зависимости от фактически отработанного времени (за смену). А в крае они будут осуществляться в полном объеме.

- Выплаты будут обеспечены не только тем, кто работает с COVID-19, но и взаимодействующим с пациентами, у которых подозревают заболевание.

- Будут выплачивать медработникам, находящимся на вынужденном карантине из-за контакта с зараженным.

ВАЖНО

Ожидается пересчет апрельских доплат – с учетом новых изменений. Доначисления обещают провести до конца мая.

Напомним, дополнительные выплаты из федерального и краевого бюджетов планируются на три месяца. Продление будет зависеть от ситуации с COVID-19 в стране.

Горячая линия по вопросам оплаты труда в минздраве: + 7 (391) 222-03-27, 8-800-100-5653.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Красноярске-2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Расширен перечень выплат специалистам, работающим с COVID-19 в Красноярском крае
Перед работой вахтовиков в Красноярском крае ждет самоизоляция
Колония в Красноярске изолирована из-за признаков ОРВИ у сотрудников
Новые пункты проката спортинвентаря появятся в Татышев-парке
В Красноярске пассажиров перестанут пускать в автобусы без масок
Александр Усс: «Надеюсь, на следующей неделе очаг COVID-19 в поселке вахтовиков будет локализован»
«Обнимает лапками врача»: бельчонка с травмой головы спасают в Красноярске
Красноярские энергетики помогают краевым госпиталям, работающим с пациентами с СОVID-19
На Татышеве обновят сеть пунктов проката спортинвентаря
ВТБ предупреждает о мошенничестве с возвратом авиабилетов
Культовый источник закрыли в Красноярском крае из-за коронавируса
Сказала маме, ночует у подруги. 14-летнюю школьницу в Хакасии растлил взрослый
Красноярцам рассказали о режиме работы речных фонтанов на Енисее
Богучанская ГЭС в первом квартале 2020 года увеличила выплату налогов
ВТБ увеличивает начисления на остаток по счету для пенсионеров
Нарушитель режима самоизоляции в Красноярске оказался преступником в розыске
Определен подрядчик строительства новых развязок в Николаевке
Вслед за Красноярским краем режим самоизоляции продлили в Туве и Хакасии
Живущие в больницах красноярские врачи стали вести хроники коронавируса
В выходные в Красноярск вернется тепло
В Красноярске дополнительные выплаты уже получили сотрудники станции скорой помощи
За рукоприкладство ответил: житель Красноярского края заплатил 80 тысяч рублей избитым соседям
Украденного под Красноярском 1,5-годовалого ребенка нашли и вернули матери
В Красноярске парень проглотил наркотики, только бы не попасться полиции
Министр образования Красноярского края прокомментировала фейковую информацию о переходе на дистанционное обучение на постоянной основе
В Хакасии пьяный дебошир ударил полицейского, приехавшего по вызову на бытовой конфликт
Чтобы спилить дерево в Красноярске, придется получить разрешение
Банк УРАЛСИБ продлевает до 30 июня обслуживание карт с закончившимся сроком действия