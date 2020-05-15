2020-05-15T16:01:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Перед работой вахтовиков в Красноярском крае ждет самоизоляция

На две недели
Ася ЖУКОВА
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Перед работой вахтовиков в Красноярском крае ждет самоизоляция.Перед работой вахтовиков в Красноярском крае ждет самоизоляция.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Приезжающих на вахту в Красноярском крае в период пандемии коронавируса обязали отправлять перед работой на двухнедельную самоизоляцию. Такой указ подписал губернатор Александр Усс.

До выезда сотрудников непосредственно на место работодатель должен направить их в специальное помещение (наподобие обсерватора). За двое суток до отбытия нужно протестировать каждого вахтовика на COVID-19. Если результат будет положительным, выезд на работу должен быть запрещен, организован комплекс противоэпидемических мероприятий.

Напомним, в начале мая в вахтовом поселке Северо-Енисейского района произошла вспышка COVID-19. У большинства зараженных болезнь протекает бессимптомно. Такие – сейчас на карантине на промплощадке, их контролируют врачей.

В район прибыли врачи из госпиталей Красноярска и других городов края. С 11 мая выезды/въезды с территории предприятия ограничены. Покидать ГОК разрешено только сотрудникам с отрицательным результатом теста на коронавирус.

На предприятии приняты меры, чтобы не допустить новых заражений. Дезинфекция помещений, медосмотры, измерение температуры. Есть запас лекарств и средств индивидуальной защиты. Соблюдается перчаточно-масочный режим и социальная дистанция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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