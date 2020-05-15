Колония в Красноярске изолирована из-за признаков ОРВИ у сотрудников

15 Май 2020 2020-05-15T15:05:17+03:00

Они выявлены у трех человек

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Исправительную колонию №6 в Красноярске изолировали из-за признаков респираторного заболевания у трех сотрудников. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН.

После выявления заболевших их отправили под постоянное наблюдение врачей. В учреждении провели необходимую дезинфекцию. Все контакты заразившихся отработаны, взяты анализы. Люди также находятся под контролем медиков.

Сотрудников ИК-6 перевели на двухнедельный график работы. Пока выходить за пределы колонии им не придется. Для дежурной смены организовано питание и обеспечение всем необходимым. Следующая смена отправлена на самоизоляцию.

В профилактических целях все учреждения управления регулярно дезинфицируются (сами помещения и прилегающая территория), в комнатах проходит кварцевание и проветривание. Круглосуточно дежурят медработники. Достаточно средств индивидуальной защиты, лекарств и дезинфицирующих препаратов.

Каждый день проверяется состояние здоровья сотрудников и осужденных. Свидания с родственниками для последних отменены с 16 марта. Посетители и сотрудники с повышенной температурой в ИК не допускаются.

ИСТОЧНИК KP.RU