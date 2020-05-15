2020-05-15T15:05:17+03:00
Происшествия

Колония в Красноярске изолирована из-за признаков ОРВИ у сотрудников

Они выявлены у трех человек
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Колония в Красноярске изолирована из-за признаков ОРВИ у сотрудников.Колония в Красноярске изолирована из-за признаков ОРВИ у сотрудников.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Исправительную колонию №6 в Красноярске изолировали из-за признаков респираторного заболевания у трех сотрудников. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН.

После выявления заболевших их отправили под постоянное наблюдение врачей. В учреждении провели необходимую дезинфекцию. Все контакты заразившихся отработаны, взяты анализы. Люди также находятся под контролем медиков.

Сотрудников ИК-6 перевели на двухнедельный график работы. Пока выходить за пределы колонии им не придется. Для дежурной смены организовано питание и обеспечение всем необходимым. Следующая смена отправлена на самоизоляцию.

В профилактических целях все учреждения управления регулярно дезинфицируются (сами помещения и прилегающая территория), в комнатах проходит кварцевание и проветривание. Круглосуточно дежурят медработники. Достаточно средств индивидуальной защиты, лекарств и дезинфицирующих препаратов.

Каждый день проверяется состояние здоровья сотрудников и осужденных. Свидания с родственниками для последних отменены с 16 марта. Посетители и сотрудники с повышенной температурой в ИК не допускаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Перед работой вахтовиков в Красноярском крае ждет самоизоляция
Колония в Красноярске изолирована из-за признаков ОРВИ у сотрудников
Новые пункты проката спортинвентаря появятся в Татышев-парке
В Красноярске пассажиров перестанут пускать в автобусы без масок
Александр Усс: «Надеюсь, на следующей неделе очаг COVID-19 в поселке вахтовиков будет локализован»
«Обнимает лапками врача»: бельчонка с травмой головы спасают в Красноярске
Красноярские энергетики помогают краевым госпиталям, работающим с пациентами с СОVID-19
На Татышеве обновят сеть пунктов проката спортинвентаря
ВТБ предупреждает о мошенничестве с возвратом авиабилетов
Культовый источник закрыли в Красноярском крае из-за коронавируса
Сказала маме, ночует у подруги. 14-летнюю школьницу в Хакасии растлил взрослый
Красноярцам рассказали о режиме работы речных фонтанов на Енисее
Богучанская ГЭС в первом квартале 2020 года увеличила выплату налогов
ВТБ увеличивает начисления на остаток по счету для пенсионеров
Нарушитель режима самоизоляции в Красноярске оказался преступником в розыске
Определен подрядчик строительства новых развязок в Николаевке
Вслед за Красноярским краем режим самоизоляции продлили в Туве и Хакасии
Живущие в больницах красноярские врачи стали вести хроники коронавируса
В выходные в Красноярск вернется тепло
В Красноярске дополнительные выплаты уже получили сотрудники станции скорой помощи
За рукоприкладство ответил: житель Красноярского края заплатил 80 тысяч рублей избитым соседям
Украденного под Красноярском 1,5-годовалого ребенка нашли и вернули матери
В Красноярске парень проглотил наркотики, только бы не попасться полиции
Министр образования Красноярского края прокомментировала фейковую информацию о переходе на дистанционное обучение на постоянной основе
В Хакасии пьяный дебошир ударил полицейского, приехавшего по вызову на бытовой конфликт
Чтобы спилить дерево в Красноярске, придется получить разрешение
Банк УРАЛСИБ продлевает до 30 июня обслуживание карт с закончившимся сроком действия