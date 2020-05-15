Новые пункты проката спортинвентаря появятся в Татышев-парке

15 Май 2020 2020-05-15T13:46:35+03:00

Несмотря на то, что режим самоизоляции в Красноярске продлен, Татышев-парк открыт для посетителей. Здесь уже ведется подготовка к новому сезону.

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На острове обустраивают павильоны для проката спортинвентаря, а также приводят в порядок объекты спорта и отдыха. МАУ «Центр реализации социальных проектов», которое управляет Татышев-парком, объявило торги на размещение пунктов проката спортивного инвентаря.

В этом году решили отказаться от электронных процедур, так как для участия в них необходима цифровая подпись, получение которой потребует дополнительных финансовых затрат от малого бизнеса. По этой причине торги пройдут в форме запроса котировок. Предпринимателям отведен 7-дневный срок на подготовку своих заявок, а затем еще неделя – на подачу документов. Победитель по каждому лоту будет определяться на основании ценового предложения. Поскольку подвести итоги торгов предполагается в открытом формате, то на мероприятии смогут присутствовать сами заявители.

- Мы надеемся, что в июне мы сможем свободно выйти на улицы, - комментирует Евгений Пьянков, директор МАУ «Центр реализации социальных проектов». - Уже сегодня допускаются занятия спортом на свежем воздухе, поэтому мы не теряем время зря. Сейчас предпринимателям, которые выиграют торги, мы сможем предоставить 8 привычных павильонов-трансформеров в деревянной обшивке, а к концу июня – еще 3 совершенно новых павильона. Сооружения разместятся в непосредственной близости от парковок на западной части острова в районе Октябрьского моста, но при этом они будут рассредоточены по двум площадкам, чтобы горожанам было комфортней пользоваться услугами прокатчиков.

Схема велопроката на 2020 год

Площадь объектов составит 72 квадратных метра. Все павильоны будут оборудованы двумя входами, помещениями для хранения инвентаря, пандусами для маломобильных групп населения. А их фасады, оформленные в экостиле, гармонично впишутся в окружающее пространство. Павильоны смогут работать круглогодично, там можно будет размещать зимний инвентарь – лыжи, коньки, сани, ледянки. Это позволит уйти от сезонного принципа работы и заключать договоры с предпринимателями на долгий срок.

В целом реновация сети пунктов проката является частью планов по развитию инфраструктуры острова. В этом году будет продолжено обустройство водоемов Татышев-парка, расширение дорожно-тропиночной сети. Запланирован ремонт части спортивных площадок, а в районе вантового моста предполагается построить новый детско-спортивный городок.