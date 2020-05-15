В красноярские автобусы перестанут пускать без масок
Со следующей недели в общественный транспорт Красноярска (автобусы, троллейбусы и трамваи) могут перестать пускать без защитных масок. Об этом предупредили в пресс-службе департамента транспорта мэрии города.
Напомним, на днях в Красноярском крае ввели режим обязательного ношения масок в период пандемии COVID-19. Указ подписал губернатор Александр Усс. Согласно документу, в общественных местах маску должен надевать каждый. За неисполнение предусмотрен штраф – от тысячи до трех тысяч рублей.
Теперь за соблюдением масочного режима в автобусах будут следить экипажи – водитель и кондуктор. Сначала обещают действовать напоминаниями (через информатор) и разъяснениями.
- Если пассажир не пожелает надеть защитную маску, могут принять меры, вплоть до отказа в перевозке, - подчеркнул заместитель руководителя департамента транспорта Игорь Манченко.
ИСТОЧНИК KP.RU
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