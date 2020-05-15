Александр Усс: «Надеюсь, на следующей неделе очаг COVID-19 в поселке вахтовиков будет локализован»

15 Май 2020 2020-05-15T12:57:41+03:00

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Глава Красноярского края Александр Усс провел заседание оперштаба по предупреждению распространения коронавируса в регионе. Одним из главных вопросов было – эпидемситуация на территории Олимпиадинского горно-обогатительного комбината. Там, напомним, произошла вспышка инфекции.

«Золотодобывающая компания «Полюс» предпринимает очень серьезные усилия по локализации вспышки коронавирусной инфекции в своем вахтовом поселке. Но в то же время надо прямо сказать, что ситуация остается достаточно серьезной, - отметил губернатор. - Как известно, силами края там развернут мобильный госпиталь на 400 пациентов. И в течение ближайших двух дней ожидается дополнительное развертывание еще одного мобильного госпиталя, который обеспечит Министерство обороны по нашему запросу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="350" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/779261" frameborder="0"></iframe> Губернатор Красноярского края Александр Усс о вспышке COVID-19 в Еруде.

Главная проблема, с которой столкнулось предприятие, это, прежде всего, отсутствие так называемого маневренного жилого фонда, который бы позволил четко отделить здоровых от инфицированных. Организация нашего палаточного городка на 200 мест, а также мобильный городок, который поставит туда в ближайшие два дня Министерство обороны, позволят эту задачу решить. Я надеюсь, что в течение следующей недели очаг этот будет локализован, ситуация на предприятии стабилизируется».

Глава региона дал поручение рабочее группе под руководством вице-премьера края Анатолия Цыкалова вылететь на место – в рабочий поселок. В ее состав вошли сотрудники минздрава, Роспотребнадзора, МЧС и полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU