2020-05-15T12:41:28+03:00
Общество

«Обнимает лапками врача»: бельчонка с травмой головы спасают в Красноярске

Малыш потихоньку стал есть и двигаться [фото, видео]
Ася ЖУКОВА
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«Обнимает лапками врача»: бельчонка с травмой головы спасают в Красноярске. Фото, видео: клиника "Лимпопо".«Обнимает лапками врача»: бельчонка с травмой головы спасают в Красноярске. Фото, видео: клиника "Лимпопо".
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Крошечный – с ладошку, цепляется коготками за руку врача, двигается чуть неуклюже… В Красноярске спасают маленького бельчонка с травмой головы, рассказали в клинике «Лимпопо».

Ему примерно дней 40, серьезная черепно-мозговая травма, второй день. Бедняга был в ужасном состоянии – еле дышал. Но в клинике делают все возможное, чтобы он выкарабкался.

- Пока состояние тяжелое, - говорят специалисты. – Радует, что ребенок потихоньку начал пить из шприца специальное молочко. Пытается передвигаться.

Крошечного бельчонка спасают в Красноярске.Видео: клиника "Лимпопо".

Пока неловко, но он так старается. «Дай бог тебе выжить, малыш! - комментируют пользователи. – Спасибо врачам».

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«Привет, я Персик! Меня нашли в лесу совсем малышом. Если бы меня не забрали, я бы погиб. Теперь я домашний питомец и буду рассказывать истории, каково это быть не лесным зверюгой».

У юного бельчонка по имени Персик в Инстаграме есть своя страница. Там уже 20 фотографий и более 250 подписчиков. На фотографиях – вся жизнь очаровательного зверька (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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