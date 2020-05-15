2020-05-15T12:12:26+03:00
Общество

Красноярские энергетики помогают краевым госпиталям, работающим с пациентами с СОVID-19

Красноярский филиал компании «Россети Сибирь» обеспечивает медицинские учреждения города резервными источниками снабжения электроэнергией
Екатерина ПЕРЫШКИНА
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Электроснабжение больниц и госпиталей Красноярска, принимающих пациентов с диагнозом СОVID-19, должно быть бесперебойнымЭлектроснабжение больниц и госпиталей Красноярска, принимающих пациентов с диагнозом СОVID-19, должно быть бесперебойным
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Электроснабжение больниц и госпиталей Красноярска, принимающих пациентов с диагнозом СОVID-19, должно быть бесперебойным, поскольку от этого зависит непрерывная работа медицинского оборудования. Накануне красноярские энергетики установили дизель-генераторную установку для нужд Сибирского научно-клинического центра ФМБА России. Оборудование предназначено для резервного электроснабжения госпиталя для пациентов с COVID-19, развернутого на базе хирургического корпуса научно-клинического центра. Ранее, в апреле, был установлен РИСЭ в инфекционном госпитале ФМБА на ул. Вавилова. Каждый из автономных источников питания обладает мощностью 200 кВт и способен полноценно поддерживать жизнеобеспечение медучреждений в случае отключения электроснабжения.

Третья дизель-генераторная установка поступила в «Красноярский краевой госпиталь для ветеранов войн». Подключение РИСЭ для резервного электроснабжения госпиталя выполнено в полном объеме, мощность данного оборудования обеспечит полное резервирование нагрузки госпиталя.

- Резервные источники электроснабжения будут оставаться в госпиталях до тех пор, пока не выпишут последнего больного, - отмечают специалисты Центра управления сетями Красноярского филиала Россети Сибирь.

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВт·ч. Численность персонала группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

Конкретно

В Россети Сибирь действует единый контакт-центр: 8-800-1000-380 (звонок бесплатный). С начала 2020 года работает единый контакт-центр Группы компаний «Россети»: 8-800-220-0-220.

Компания «Россети Сибирь» (ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания (МРСК) Сибири») – дочернее общество ПАО «Россети», является одной из самых крупных компаний в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, осуществляет передачу и распределение электроэнергии на территориях республик Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей. Территория обслуживания – свыше 1,934 млн. квадратных километров.

Общая протяженность линий электропередачи 0,4-110 кВ – 270,1 тыс. км. В электросетевой комплекс Россети Сибирь входит 56 979 трансформаторных подстанций 6-10-35/0,4 кВ и 1 835 подстанции 35-110 кВ общей установленной мощностью 45 386 МВА.

ИСТОЧНИК KP.RU

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