На Татышеве обновят сеть пунктов проката спортинвентаря

15 Май 2020 2020-05-15T09:42:59+03:00

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Татышев-парк в Красноярске готовится к новому летнему сезону, несмотря на режим самоизоляции. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, на острове решено обновить сеть пунктов проката спортинвентаря .

Объявлены соответствующие торги. Но не электронные, а в форме запроса котировок. У предпринимателей есть неделя, чтобы подготовить заявку и столько же – на подачу документов. Итоги будут подводиться в открытом формате, претенденты смогут на них присутствовать.

После проведения конкурса и подписания договоров предпринимателям предоставят павильоны в новой деревянной обшивке. Всего восемь сооружений, остальные использоваться не будут – слишком изношены. Пункты проката расположатся на новом месте (смотрим схему). Так поток желающих взять в аренду велосипед или ролики будет распределяться более равномерно, пояснили в мэрии.

Схема расположения павильонов, обновленных и совсем новых. Схема: пресс-служба мэрии.

И последнее: к концу июня на Татышеве дополнительно запустят новые павильоны проката. Большие (72 квадратных метра), удобные, оборудованные пандусами. К тому же они смогут работать круглый год – зимой в них легко устроить прокат лыж и коньков.

Такими будут новые павильоны, они появятся на Татышеве летом. Фото: пресс-служба мэрии.

Летом оборудуют три таких павильона. У информационного центра около Октябрьского моста, возле парковки на восточной части острова и у вантового моста. А до конца года поставят еще четыре, они по итогу должны заменить старые, уже работающие.

ИСТОЧНИК KP.RU