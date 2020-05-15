2020-05-15T08:55:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Культовый источник закрыли в Красноярском крае из-за коронавируса

Пока посещать его запрещено [фото]
Ася ЖУКОВА
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Культовый источник закрыли в Красноярском крае из-за коронавируса. Фото: Е. Шикалова, И. Цыплухин, пресс-служба заповедника «Саяно-Шушенский».Культовый источник закрыли в Красноярском крае из-за коронавируса. Фото: Е. Шикалова, И. Цыплухин, пресс-служба заповедника «Саяно-Шушенский».
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В Красноярском крае из-за пандемии коронавируса источник Аржаан-Уру пришлось закрыть до конца 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе Саяно-Шушенского заповедника.

Отметим, для жителей Тувы (с которой граничит заповедник) бальнеологический источник считается местом культовым. Они посещали его веками. Когда в 1976-м году был создан заповедник, массовый доступ к источнику пытались прекратить. Однако это привело к конфликтам между инспекторами и населением.

Источник открыли в 97-м году, но на определенных условиях: движение строго по маршруту и в конкретные сроки. Но наплыв посетителей привел к большому ущербу. Исчезли некоторые виды растений, уплотнилась почва. К тому же люди оставляли после себя мусор, хоть имели возможность его вывезти.Тогда администрация заповедника была вынуждена сократить количество пропусков до 200 штук в год. Чтобы уменьшить нагрузку от присутствия человека, двухмесячный сезон посещения разделили на два периода - с 25 июня по 25 июля и с 26 июля по 25 августа.

В конце концов, из-за вспышки коронавируса и запрета массовых мероприятий источник решено было закрыть. Соответствующий указ губернатора Красноярского края был подписан 11 мая 2020 года.

Жителей Тувы призывают отнестись к происходящему с пониманием. Это вынужденная мера, принята для безопасности их самих. Кроме того, отсутствие антропогенной нагрузки поможет восстановиться экосистеме источника и его окрестностей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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