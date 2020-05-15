2020-05-15T08:29:01+03:00
Происшествия

Сказала маме, ночует у подруги. 14-летнюю школьницу в Хакасии растлил взрослый

Теперь ему грозит срок
Ася ЖУКОВА
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14-летнюю школьницу в Хакасии растлил взрослый.14-летнюю школьницу в Хакасии растлил взрослый.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Абазе (Хакасия) 14-летнюю школьницу растлил взрослый мужчина. Об этом случае рассказали в ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ.

По версии следствия, в январе 2020 года девушка познакомилась с 24-летним мужчиной. Они начали общаться. И он стал приглашать ее к себе домой.

- В феврале и марте обвиняемый по обоюдному согласию, без применения насилия, совершил с 14-летней потерпевшей половое сношение, заведомо зная, что она не достигла шестнадцатилетнего возраста, - комментируют следователи.

Все открылось благодаря матери девушки. Когда школьница ночевала не дома, она говорила, что идет к подруге. А через какое-то время мать обнаружила, дочь ей лжет.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста». Теперь мужчине грозит срок.

- СК обращает внимание: половое сношение и любые другие действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, влекут за собой уголовную ответственность. Даже, если произошли по обоюдному согласию. Это до 4 лет (если лицу нет 16 лет), и 3-10 лет (если нет 14 лет).

ИСТОЧНИК KP.RU

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