Красноярцам рассказали о режиме работы речных фонтанов на Енисее

15 Май 2020 2020-05-15T07:06:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Жителям Красноярска рассказали о режиме работы речных фонтанов на Енисее. Об этом сообщил newslab со ссылкой на пресс-секретаря компании «КрасКом» Татьянау Лукину.

Итак, сегодня, 15 мая водолазы проведут дополнительную настройку фонтанов у острова Посадный. Они будут работать с семи до десяти вечера. А в половине десятого включат эффектную подсветку струй. В таком режиме фонтаны будут действовать до конца мая, каждую пятницу и субботу.

- Когда самоизоляцию снимут, работу фонтана продлят на час – до одиннадцати вечера, - рассказала Татьяна Лукина.

Напомним, речные фонтаны появились в Красноярске в 2003 году. Однако просуществовали только сезон. Их работу возобновили в 2018-м, в честь юбилея «КрасКома». В нынешнем году сезон фонтанов открылся 9 мая. В День Победы на Посадном запустили в небо салют водных брызг.

ИСТОЧНИК KP.RU