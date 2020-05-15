Богучанская ГЭС в первом квартале 2020 года увеличила выплату налогов

15 Май 2020 2020-05-15T07:03:02+03:00

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Успешная производственная деятельность и стабильный спрос на электроэнергию позволили Богучанской ГЭС увеличить платежи в бюджеты разных уровней. Всего в январе-марте 2020 года уплачено 1 млрд 311,8 млн рублей. За аналогичный период 2019 года было выплачено 1 млрд 260 млн рублей (рост на 4,11%).

«В первом квартале 2020 года в Объединенной энергосистеме Сибири сложилась специфическая ситуация - цены реализации электроэнергии снизились для всех производителей. Несмотря на это, Богучанская ГЭС увеличила отчисления в бюджеты всех уровней», - сказал генеральный директор ПАО «Богучанская ГЭС» Всеволод Демченко.

Федеральный бюджет получил от ПАО «Богучанская ГЭС» 951 млн рублей, в том числе в виде налога на добавленную стоимость 763 млн рублей (на 32 млн больше, чем годом ранее). Размер платы за пользование водными объектами превысил 125,2 млн рублей (на 42 млн больше).

В бюджет Красноярского края за отчетный период Богучанская ГЭС заплатила 316,6 млн рублей, основную часть этой суммы составила региональная доля налога на прибыль организаций – 302,5 млн рублей; налог на имущество организаций выплачен в размере 13,8 млн рублей. Отчисления в местный бюджет составили 4,57 млн рублей; большую часть этой суммы составляет арендная плата за земельные участки. Отчисления во внебюджетные фонды превысили 39,55 млн рублей, что на 1,6 млн рублей превышает отчисления в первом квартале 2019 года.

По итогам первого квартала ГЭС произвела 4 млрд 636,2 млн кВт.ч, что на 24% больше, чем в 1 квартале 2019 года (3 млрд 739 млн кВт.ч). Доля Богучанской ГЭС в суммарной выработке Красноярского края составила 28,59%, в суммарной выработке ГЭС – 49,79%.

По итогам 2019 года ПАО «Богучанская ГЭС» выплатило в бюджеты разных уровней и внебюджетные фонды 6 млрд 427 млн рублей, что на 1,04 млрд (19,4%) больше, чем в 2018 году.