2020-05-15T06:37:34+03:00
Происшествия

Нарушитель режима самоизоляции в Красноярске оказался преступником в розыске

Его остановили бойцы Росгвардии
Ася ЖУКОВА
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Нарушитель режима самоизоляции в Красноярске оказался преступником в розыске.Нарушитель режима самоизоляции в Красноярске оказался преступником в розыске.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Остановленный сотрудниками Росгвардии нарушитель режима самоизоляции в Советском районе Красноярска оказался преступником в розыске. Об этом случае рассказали в пресс-службе управления.

Патрулирующие улицы ночью бойцы заметили подозрительного мужчину. Проверили документы, выяснилось, 37-летнего местного жителя ищет полиция. Так что, нарушив режим, он сам себя выдал.

В тот же день росгвардейцы задержали двоих таких подозреваемых. Одного – 38-летнего мужчину – днем поймали на краже в магазине на Красрабе.

- При проверке по базе данных, установлено он уже находится на контроле в отделе полиции по подозрению в совершении кражи, - пояснили в пресс-службе Росгвардии.

А ночью на улице Ширинская остановили еще одного. 43-летний прохожий, нарушивший режим самоизоляции, тоже был в розыске.

Напомним, режим всеобщей самоизоляции в Красноярске и крае действует до 31 мая. За нарушение предусмотрены штрафы - до 3 тысяч рублей. А в случаях, о которых шла речь выше, последует уголовное наказание (если вина подозреваемых будет доказана).

ИСТОЧНИК KP.RU

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