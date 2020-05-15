2020-05-15T05:50:28+03:00
Общество

Определен подрядчик строительства новых развязок в Николаевке

Это компания «ПромСтрой»
Ася ЖУКОВА
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Определен подрядчик строительства новых развязок в Николаевке.Определен подрядчик строительства новых развязок в Николаевке.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Объявлен подрядчик строительства новых развязок в Николаевке. Аукцион выиграла компания «ПромСтрой».

Именно она займется постройкой дорожных объектов на пересечении Николаевского проспекта с улицами Чкалова, Юбилейной и другими. Речь идет, в том числе, о проездах по Байкитской. Они свяжут Николаевский мост со Студенческим и Академгородком. Цена вопроса – 203,5 миллионов рублей. Ориентировочные сроки – до октября 2022 года. Начало работ намечено на август нынешнего года.

Напомним, компания «ПромСтрой» занималась дорожным ремонтом центральный улиц Красноярска. Тогда не обошлось без замечаний. На нее был подан ряд исков в арбитражный суд.

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Инвестор, с которым заключат договор, в течение должен представить проект планировки. В числе прочего, там должна быть школа на 1280 мест и детский сад на 270 мест (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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