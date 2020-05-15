15 Май 2020 2020-05-15T05:09:23+03:00

Вслед за Красноярским краем режим самоизоляции продлили в Туве и Хакасии. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Вслед за Красноярским краем режим полной самоизоляции из-за коронавируса продлен в Хакасии и Туве. Он будет действовать до 31 мая 2020 года.

Майские праздники показали: ситуация с заболеваемостью COVID-19 в обеих республиках непростая, пик еще не пройден. Поэтому отменять режим нельзя.

К тому же в Хакасии продолжает действовать масочный режим. Рассчитывать на снятие запретов пока не стоит, предупредил глава республики Валентин Коновалов.

Тогда как в Туве пошли на послабление режима самоизоляции. С 13 мая разрешили прогулки и занятия физкультурой на улице. Но строго – с соблюдением социальной дистанции, причем поодиночке или вдвоем. И не в местах массового скопления людей.

По информации на утро 14 мая, в Хакасии заразились коронавирусом 532 человека. Вылечили 154, погибли 9. В Туве COVID-19 диагностировали у 197. Выздоровели 46, один умер.

ИСТОЧНИК KP.RU