2020-05-15T04:40:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Живущие в больницах красноярские врачи стали вести хроники коронавируса

Не только выкладывают новости, но и делятся фото/видео
Ася ЖУКОВА
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Живущие в больницах красноярские врачи стали вести хроники коронавируса.Живущие в больницах красноярские врачи стали вести хроники коронавируса.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Врачи красноярских больниц начали вести хроники коронавируса. Теперь на сайтах клиник, где лечат пациентов с COVID-19, будет отдельный раздел, посвященный этому. В нем персонал обещает публиковать не только новости, но и поделится своим творчеством – фото и видео.

Как известно, в период пандемии коронавируса десятки врачей, медсестер, санитарок живут в больницах, чтобы не распространять инфекцию. Там для них отвели отдельные палаты и этажи. Люди неделями не видят своих близких...

Напомним, по состоянию на утро 14 мая, в Красноярске и крае заразились коронавирусом 1542 человека. Вылечили 458, погибли 15. Проверено на COVID-19 в регионе 115 588 жителей.

КОНКРЕТНО

ГДЕ СЛЕДИТЬ ЗА ХРОНИКАМИ КОРОНАВИРУСА?

Больница №20: https://krasgkb20.ru/chronicle

БСМП: http://bsmp.sibmedport.ru/articles/147

Межрайонная клиническая больница №4: https://kmkb4.ru/chronicles/

Краевая клиническая больница: http://www.medgorod.ru/ru/node/7081.

ИСТОЧНИК KP.RU

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