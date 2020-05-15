Живущие в больницах красноярские врачи стали вести хроники коронавируса
Врачи красноярских больниц начали вести хроники коронавируса. Теперь на сайтах клиник, где лечат пациентов с COVID-19, будет отдельный раздел, посвященный этому. В нем персонал обещает публиковать не только новости, но и поделится своим творчеством – фото и видео.
Как известно, в период пандемии коронавируса десятки врачей, медсестер, санитарок живут в больницах, чтобы не распространять инфекцию. Там для них отвели отдельные палаты и этажи. Люди неделями не видят своих близких...
Напомним, по состоянию на утро 14 мая, в Красноярске и крае заразились коронавирусом 1542 человека. Вылечили 458, погибли 15. Проверено на COVID-19 в регионе 115 588 жителей.
КОНКРЕТНО
ГДЕ СЛЕДИТЬ ЗА ХРОНИКАМИ КОРОНАВИРУСА?
Больница №20: https://krasgkb20.ru/chronicle
БСМП: http://bsmp.sibmedport.ru/articles/147
Межрайонная клиническая больница №4: https://kmkb4.ru/chronicles/
Краевая клиническая больница: http://www.medgorod.ru/ru/node/7081.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Красноярске-2020»