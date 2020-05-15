В выходные в Красноярск вернется тепло
Выходные в Красноярске будут теплыми, но бессолнечными. Об этом сообщили на сайте гидрометцентра.
Пятница, 15 мая, станет последним прохладным днем недели. В светлое время суток только плюс 16 градусов, будет облачно, слабый ветер, но сухо.
В субботу, 16 мая, в город придет тепло. На термометрах до плюс 22 градусов. Однако все еще пасмурно.
В воскресенье, 17 мая, воздух прогреется уже до плюс 24 градусов. Правда, возможен дождь. Небо будет затянуто тучами.
Зато с понедельника, 18 мая, в город вернеуся жара и солнце. Обещают до плюс 25, переменная облачность. Во вторник – плюс 26, в среду – плюс 27, снова будет тепло по-летнему.
Однако, напомним, в Красноярске и крае действует режим всеобщей самоизоляции из-за коронавируса, а еще масочный режим. Без крайней необходимости выходить на улицу не рекомендуется.
ИСТОЧНИК KP.RU