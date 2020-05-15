2020-05-15T05:13:19+03:00
Общество

В выходные в Красноярск вернется тепло

Однако будет пасмурно
Ася ЖУКОВА
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Красноярцев ждут теплые и дождливые выходные.Красноярцев ждут теплые и дождливые выходные.Фото: ИВАНОВА Диана
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Выходные в Красноярске будут теплыми, но бессолнечными. Об этом сообщили на сайте гидрометцентра.

Пятница, 15 мая, станет последним прохладным днем недели. В светлое время суток только плюс 16 градусов, будет облачно, слабый ветер, но сухо.

В субботу, 16 мая, в город придет тепло. На термометрах до плюс 22 градусов. Однако все еще пасмурно.

В воскресенье, 17 мая, воздух прогреется уже до плюс 24 градусов. Правда, возможен дождь. Небо будет затянуто тучами.

Зато с понедельника, 18 мая, в город вернеуся жара и солнце. Обещают до плюс 25, переменная облачность. Во вторник – плюс 26, в среду – плюс 27, снова будет тепло по-летнему.

Однако, напомним, в Красноярске и крае действует режим всеобщей самоизоляции из-за коронавируса, а еще масочный режим. Без крайней необходимости выходить на улицу не рекомендуется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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