В выходные в Красноярск вернется тепло

15 Май 2020 2020-05-15T05:13:19+03:00

Однако будет пасмурно

Изменить размер текста: A A

Выходные в Красноярске будут теплыми, но бессолнечными. Об этом сообщили на сайте гидрометцентра.

Пятница, 15 мая, станет последним прохладным днем недели. В светлое время суток только плюс 16 градусов, будет облачно, слабый ветер, но сухо.

В субботу, 16 мая, в город придет тепло. На термометрах до плюс 22 градусов. Однако все еще пасмурно.

В воскресенье, 17 мая, воздух прогреется уже до плюс 24 градусов. Правда, возможен дождь. Небо будет затянуто тучами.

Зато с понедельника, 18 мая, в город вернеуся жара и солнце. Обещают до плюс 25, переменная облачность. Во вторник – плюс 26, в среду – плюс 27, снова будет тепло по-летнему.

Однако, напомним, в Красноярске и крае действует режим всеобщей самоизоляции из-за коронавируса, а еще масочный режим. Без крайней необходимости выходить на улицу не рекомендуется.

ИСТОЧНИК KP.RU