2020-05-14T19:34:32+03:00
Коронавирус Covid-19

В Красноярске дополнительные выплаты уже получили сотрудники станции скорой помощи

За апрель, вместе с заработной платой
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске дополнительные выплаты уже получили сотрудники станции скорой помощиВ Красноярске дополнительные выплаты уже получили сотрудники станции скорой помощиФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярском крае медицинские работники, которые оказывают помощь пациентам с COVID-19 и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, начали получать обещанные президентом стимулирующие выплаты. Уже получили их на свои счета, вместе с апрельской заработной платой, сотрудники станции скорой помощи Красноярска.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого министерства здравоохранения, врачи, которые не входили в состав спецбригад, но выезжали на помощь больным с COVID-19, за смену (24 часа) получили 22 246 рублей, фельдшеры – 11 772 рублей.

Работники специальных бригад, сформированных для работы с пациентами, инфицированными COVID-19 и контактными с ними лицами, получили, помимо гарантированной зарплаты за работу в режиме «сутки через двое», стимулирующие выплаты в среднем размере 110 тысяч рублей. Добавим, в апреле спецбригады выезжали к пациентам на вызовы более 500 раз.

По состоянию на 13 мая, выплаты получили более 1800 медицинских работников в крае.

ИСТОЧНИК KP.RU

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