За рукоприкладство ответил: житель Красноярского края заплатил 80 тысяч рублей избитым соседям

14 Май 2020 2020-05-14T19:23:50+03:00

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Лихо отметил свой день рождения житель города Уяра. Гулять – так гулять, решил он и вынес во двор своего дома стол, угощения и музыкальную установку. Праздник затянулся до позднего вечера. Соседи попросили именинника сделать музыку потише. Он отреагировал очень бурно: ударил кулаком в лицо сначала пожилую женщину, а затем ее сына. Последствия такого «общения» - разбитый нос, травма глаза и многочисленные телесные повреждения.

Чтобы взыскать с обидчика компенсацию причиненного вреда, пострадавшие направились в суд, который обязал его выплатить истцам 80 тысяч рублей. Решение суда вступило в законную силу, но выплаты так и не последовало. Тогда пострадавшие обратились к судебным приставам.

Предупреждение должник-дебошир проигнорировал, платить добровольно не собирался. Тогда у него просто арестовали счет и списали средства, необходимые для погашения долга. А за несвоевременное исполнение обязательств пришлось доплатить еще 5 тысяч рублей штрафа, рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе судебных приставов.

ИСТОЧНИК KP.RU