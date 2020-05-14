2020-05-14T19:07:25+03:00
Происшествия

Украденного под Красноярском 1,5-годовалого ребенка нашли и вернули матери

Как выяснилось, сожитель увез его, поругавшись с молодой женщиной
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Украденного под Красноярском 1,5-годовалого ребенка нашли и вернули материУкраденного под Красноярском 1,5-годовалого ребенка нашли и вернули материФото: Мария ЛЕНЦ
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Пропавший накануне в Березовском районе полуторагодовалый ребенок найден и возвращен матери. Напомним, 13 мая из поселка Ермолаевский Затон исчезли 23-летний мужчина и мальчик. Мать позвонила в полицию, к поискам подключились волонтеры организации «Поиск пропавших детей»-Красноярск. Распространили ориентировки по соцсетям, в общественных местах – и это дало результат.

Вот что рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции края. Молодой человек поругался со своей сожительницей и со злости забрал с собой ее сынишку. Уехал на такси, которое успел заказать заранее, и отключил телефон.

Ориентировку увидел красноярец и позвонил волонтерам, сообщил, что видел молодого человека с ребенком на берегу Енисея в краевом центре и даже помог им вызвать со своего телефона такси до поселка Ермолаево. Затем полицейские установили водителя такси, а тот показал, куда привез своих пассажиров.

Похитителя с ребенком обнаружили в вагончике. Малыша вернули матери, а вот что делать с ее сожителем, тут уже решение будут принимать после проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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