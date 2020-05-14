В Хакасии пьяный дебошир ударил полицейского, приехавшего по вызову на бытовой конфликт

14 Май 2020 2020-05-14T18:02:25+03:00

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В Таштыпском районе Хакасии расследуется уголовное дело в отношении 28-летнего местного жителя. Его подозревают в применении насилия в отношении представителя власти. Подробности этой истории «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По версии следствия в одном из частных домов в селе Нижние Сиро произошел бытовой скандал. Хозяйка дома вызвала полицию, потому что нетрезвый сожитель поднял на нее руку и вел себя агрессивно, угрожая расправой. На вызов приехал участковый и, как положено, попытался уладить проблемы путем мирных переговоров.

Поначалу ему это удалось, но вскоре мужчина вновь стал оскорблять сожительницу. А потом ударил вставшего у него на пути полицейского ногой по голове. Вреда здоровью не причинил, был небольшой ушиб. Но в данном случае речь идет не об избиении или причинении вреда, ключевой фактор здесь – насилие в отношении представителя органы власти, а это уже разбирательство другого рода.

ИСТОЧНИК KP.RU