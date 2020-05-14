Чтобы спилить дерево в Красноярске, придется получить разрешение

14 Май 2020 2020-05-14T15:18:27+03:00

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В Красноярске прошли публичные слушания по судьбе городских зеленых насаждений. В администрации города планировали обсудить с населением изменения в правилах благоустройства: как обрезать, как сносить, сохранять или восполнять зеленый фонд. Эти правила должны стать обязательными и для физических лиц, и для юридических.

Сейчас регламенты по обрезке деревьев и кустарников обязаны соблюдать только муниципальные предприятия и те, кто работает по муниципальным контрактам. Для остальных юридических и физических лиц они носят рекомендательный характер.

Еще один пункт новых правил: при высадке саженцев обеспечить их специальными средствами защиты. И выполнять все работы по озеленению, содержанию и уходу за зелеными насаждениями (в том числе в охранных зонах инженерных коммуникаций) бережно и регулярно.

Самое главное: если документ будет принят, то на любое действие с зелеными насаждениями (газонами, деревьями) нужно будет получить разрешение мэрии. Но даже с разрешением все деревья придется компенсировать. Плюс все разрешения на снос будут публиковаться в открытом доступе.

Проект изменений был выложен на сайте мэрии несколько месяцев назад, с ним мог ознакомиться любой и высказать свое мнение. Однако когда дело подошло к финальной точке, пришли на публичные обсуждения только 10 человек. Они и решили единогласно: рекомендовать городскому Совету депутатов принять правила благоустройства в представленном виде. Последнее слово за депутатами.

ИСТОЧНИК KP.RU