В Хакасии коронавирусом заразился врач-гинеколог: в списке контактов 18 женщин

14 Май 2020 2020-05-14T13:05:20+03:00

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По информации оперативного штаба в Хакасии на 14 мая зафиксировано 532 случая заражения коронавирусом, за сутки +8 человек. Из них 6 случаев выявлены через семейные и служебные контакты, 1 человек обратился в больницу с признаками респираторной инфекции. А один – прибыл в республику из Красноярского края, где он работал на вахте.

Есть среди заболевших и медик. Это врач-гинеколог Белоярской районной больницы. Сколько пациентов она успела принять, пока не получила положительный результат, неизвестно. Но предварительно говорят о 18 женщинах, хотя не исключено, что их может быть больше. Коллеги доктора на условиях анонимности называют фамилии пациентов из населенных пунктов Аршаново, Белый Яр, Кайбал и даже из Абакана. Сейчас в медицинском учреждении проводится служебная проверка мнздрава республики.

По выздоровевшим: выписано за минувшие сутки 17 человек, итого 149. Летальных исходов с начала эпидемии – 9.

ИСТОЧНИК KP.RU