2020-05-14T12:28:44+03:00
Происшествия

В Красноярске пожарные приехали тушить подвал, а нашли плантацию конопли

Хозяин уверял: все – исключительно для личного пользования [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске пожарные приехали тушить подвал, а нашли плантацию конопли. Стоп-кадр видеоВ Красноярске пожарные приехали тушить подвал, а нашли плантацию конопли. Стоп-кадр видео
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В Красноярске пожарные приехали на вызов тушить горящий подвал многоэтажки. И нашли там целую плантацию конопли. Произошло это в январе в Свердловском районе. А сегодня уголовное дело в отношении подвального «агронома» уже передано в суд на рассмотрение.

В Красноярске пожарные нашли коноплю. Видео полиции города.

Вот что рассказали об это истории «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции города. 36-летний ранее судимый житель краевого центра заказал в интернете семена конопли, удобрения и специальное оборудование. Сделал теплицы, вентиляцию, систему полива, освещения и обогрева. Фактический создал идеальные условия для своего урожая. Неизвестно, как долго бы процветало его криминальное хозяйство, если бы не пожар.

Наркополицейские изъяли с места 42 куста общим весом 4 345 граммов и высушенную траву на 770 граммов. Экспертиза подтвердила, что это конопля. Мужчина же уверял, что выращивает ее исключительно для личного пользования, а не для продажи. На него завели два уголовных дела – за незаконное культивирование наркосодержащих растений и незаконное хранение наркотических средств без цели сбыта в крупном размере, а это – до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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