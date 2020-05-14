В Красноярске пожарные приехали тушить подвал, а нашли плантацию конопли

14 Май 2020 2020-05-14T12:28:44+03:00

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В Красноярске пожарные приехали на вызов тушить горящий подвал многоэтажки. И нашли там целую плантацию конопли. Произошло это в январе в Свердловском районе. А сегодня уголовное дело в отношении подвального «агронома» уже передано в суд на рассмотрение.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/779052" frameborder="0"></iframe> В Красноярске пожарные нашли коноплю. Видео полиции города.

Вот что рассказали об это истории «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции города. 36-летний ранее судимый житель краевого центра заказал в интернете семена конопли, удобрения и специальное оборудование. Сделал теплицы, вентиляцию, систему полива, освещения и обогрева. Фактический создал идеальные условия для своего урожая. Неизвестно, как долго бы процветало его криминальное хозяйство, если бы не пожар.

Наркополицейские изъяли с места 42 куста общим весом 4 345 граммов и высушенную траву на 770 граммов. Экспертиза подтвердила, что это конопля. Мужчина же уверял, что выращивает ее исключительно для личного пользования, а не для продажи. На него завели два уголовных дела – за незаконное культивирование наркосодержащих растений и незаконное хранение наркотических средств без цели сбыта в крупном размере, а это – до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU