2020-05-14T12:55:49+03:00
Происшествия

Известный в Красноярске адвокат в прошлом отсидел пять лет в колонии

Борца с бандитизмом судили за превышение должностных полномочий
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Известный в Красноярске адвокат в прошлом отсидел пять лет в колонииИзвестный в Красноярске адвокат в прошлом отсидел пять лет в колонииФото: Мария ЛЕНЦ
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Известный в Красноярске адвокат оказался бывшим милиционером, осужденным по серьезному обвинению. Такую информацию опубликовал сетевой ресурс «Силовики». Речь идет о главе адвокатского бюро «Хорошев и партнеры» и члене комитета «Против пыток» фонда «Общественный вердикт» Иване Хорошеве.

Источник сообщает, что с 1997 по 2000 годы он был старшим оперуполномоченным межрайонного отдела уголовного розыска по борьбе с бандитизмом и иными проявлениями организованной преступности УВД Красноярска. И был осужден в 2003 году по двум статьям Уголовного кодекса: «Превышение должностных полномочий» и «Фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности».

Приговор суда от 2003 года. Фото: сетевой ресурс "Силовики"

Приговор суда от 2003 года. Фото: сетевой ресурс "Силовики"

История такова: молодой милиционер вместе с тремя другими сослуживцами пытались внедриться в криминальную структуру наркодиллеров-иностранцев. Однако делали это с нарушением российских законов и фальсифицировали результаты расследования. Лично Хорошев, уверяет источник, составлял протокол осмотра места происшествия, в который внес заведомо недостоверные сведения. А затем с коллегами избивал и пытал подозреваемых: полиэтиленовый пакет на голову, табельный пистолет в рот. Эти факты были доказаны в рамках судебных заседаний.

После того, как экс-милиционер отбыл наказание, он решил переквалифицироваться в адвоката. Надо отдать должное, на его счету много успешных дел. Есть и такие, где он оказывал юридическую помощь тем, кто в ней нуждался, причем совершенно бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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