2020-05-14T09:59:51+03:00
Общество

Райффайзенбанк снижает ставку по льготной ипотеке до 6,19%

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В рамках программы госсубсидий Райффайзенбанк снижает льготную ставку по ипотеке до 6,19%. Предложение распространяется на покупку жилья в новостройке. Доступно оно будет до 1 ноября 2020 года. При этом льготная ставка сохранится на весь срок кредитования.

«Мы стремимся предлагать нашим клиентам не только выгодные ставки, но и простой, удобный сервис, поэтому всем, кто оставлял заявки на ипотеку под 6,5%, мы пересчитаем ставку автоматически, без дополнительных обращений или заявлений, — отметил руководитель направления по развитию ипотечного кредитования Райффайзенбанка Антон Красильников».

Первоначальный взнос должен составлять не менее 20% от стоимости приобретаемой недвижимости. Максимальная сумма кредита — 8 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и 3 млн рублей в других регионах страны.

«Оформить заявку на ипотеку по ставке 6,19% можно полностью дистанционно – в личном кабинете заемщика. Мы оперативно рассматриваем обращения, одобрение возможно в течение суток», – добавляет Ирина Ярыгова, начальник отдела продаж ипотечных кредитов Сибирско-Уральского макрорегиона Райффайзенбанка.

Подать заявку и ознакомиться с полными условиями программы на сайте банка.

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