2020-05-14T08:00:33+03:00
Происшествия

В Красноярске две девушки украли корзины с цветами с памятника ветерану Великой Отечественной войны

«Подвиг» был записан на видеокамеру [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске две девушки украли корзины с цветами с памятника ветерану. Стоп-кадр видеоВ Красноярске две девушки украли корзины с цветами с памятника ветерану. Стоп-кадр видеоФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске две девушки украли корзины с цветами, которые стояли у памятника Александру Николаевичу Кузнецову. Кузнецов – легендарная личность: ветеран Великой Отечественной войны, 30 лет возглавлял Красноярский металлургический завод. Благодарные горожане установили ему памятник в октябре 2018 года возле Дворца труда и согласия в Зеленой роще.

В Красноярске с памятника украли цветы. Видео: камера наблюдения.

Традиционно 9 мая к памятнику принесли корзины цветов. А 12 мая они исчезли. Куда и как, стало известно после просмотра записи с камеры видеонаблюдения, установленной рядом и направленной как раз на монумент. На нем видно, как ранним утром к цветам подошли две девушки одетые, возможно, в хиджабы. Сначала потрогали цветы руками, потом взяли каждая по корзине и ушли. Видео опубликовал у себя на странице депутат Заксобрания Александр Глисков. Горожане требуют найти и наказать вандалов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Красноярске две девушки украли корзины с цветами с памятника ветерану Великой Отечественной войны
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