2020-05-14T07:31:45+03:00
Происшествия

Разыскиваются: под Красноярском мужчина увез 1,5-годовалого ребенка в неизвестном направлении

По тревоге подняты полиция и волонтеры
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Разыскивается мужчина с ребенком. Ориентировка: "Поиск пропавших детей" - КрасноярскРазыскивается мужчина с ребенком. Ориентировка: "Поиск пропавших детей" - Красноярск
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Полиция и волонтеры организации «Поиск пропавших детей» - Красноярск прсят помощи в поиске двух человек. Один из них – Виталий Дроздов, 23 года. Второй – ребенок 1,5 года, Богдан Байдашев. Об обстоятельствах пропажи волонтеры рассказывают так: накануне, 13 мая мужчина находился в поселке Ермолаевский Затон, улица Октябрьская, 14. Вызвал такси, а когда оно приехало в 14 часов, сел в него с малышом и уехал в Березовку. Где они сейчас – неизвестно. Мама малыша написала заявление в полицию.

Приметы пропавших:

Виталий Дроздов: рост 170см., худощавого телосложения, глаза карие, волосы темно-русые, сломана перегородка носа. Был одет в черный спортивный костюм с белыми лампасами.

Богдан: рост и вес на 1,5 года, глаза карие, волосы светло-русые, еще не разговаривает. В момент исчезновения на нем была красная футболка с нарисованным желтым роботом, серые штанишки, панамка джинсовая, голубые сандали с белыми застежками.

Всех, кому известно местонахождение пропавших, просьба сообщить по телефонам:

- 8 (391-75) 212- 02 – полиция Березовки

- 8-950-99-66-066 – волонтеры (круглосуточно).

Мальчику всего 1,5 года. Ориентировка: "Поиск пропавших детей" - Красноярск

Мальчику всего 1,5 года. Ориентировка: "Поиск пропавших детей" - Красноярск

ИСТОЧНИК KP.RU

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