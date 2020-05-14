У красноярской санитарки домушники украли 60 тысяч рублей и набор кружевного нижнего белья

14 Май 2020 2020-05-14T05:42:24+03:00

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У красноярской санитарки неизвестные домушники украли 60 тысяч рублей, купюрами по 5 тысяч, которые она копила на черный день. Свободно проникли в помещение и унесли с собой все ее сбережения. Да еще прихватили набор женского нижнего белья – кружевные трусики белого и черного цвета. Как знать, может, они станут уликой, по которой полиции удастся вычислить преступников, ведь даже самые матерые воры порой прокалывались на мелочах.

Как стало известно «Комсомольской правде»-Красноярск из собственных источников, произошло дерзкое преступление еще в середине апреля в одной из деревень Козульского района. Потерпевшая работает в крупном медицинском центре в Красноярске. Видимо, неизвестные воспользовались ее отсутствием, когда она была на смене, и забрались к ней в жилище в поисках, чем бы поживиться. Зачем же они прихватили нижнее белье, они наверняка расскажут, когда их задержат.

ИСТОЧНИК KP.RU